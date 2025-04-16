В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат. Церемония состоялась в Санкт-Пельтене - столице федеральной земли Нижняя Австрия.

Мероприятие приурочили к 80-летию освобождения города Красной армией от нацистов. В нем приняли участие делегации посольств Беларуси, России, Казахстана, представители властей города и общественных организаций.

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