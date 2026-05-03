logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Австрии злоумышленник подмешивал яд в детское питание

В австрийском Зальцбурге задержан 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в детское питание HiPP.

детское питание HiPP
Детское питание HiPP

В марте он направил письмо компании-производителю с угрозой разместить отравленные банки в супермаркетах, если ему не заплатят 2 млн евро в течение шести дней. Вот только прочли письмо через две недели после истечения этого срока.

Угрозу злоумышленник выполнил: покупал емкости с питанием в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. Всего следствию известно о шести таких банках, пять из которых уже изъяты из оборота.

Следователи ведут допрос задержанного, который пока не дал признательных показаний.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

Австрияпроисшествие