В Айдахо совершено нападение на пожарных

В американском штате Айдахо совершено нападение на пожарных в момент, когда они самоотверженно боролись с огнем. Два человека погибли, один находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Предполагается, что пожар устроен намеренно, чтобы затем заняться истреблением прибывших на борьбу с пламенем людей. Найден застреленным один из нападавших, однако полиция допускает, что преступников было несколько. Облава на стрелков ведется по всему штату.