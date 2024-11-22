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В Балтийском море дрейфует танкер, на борту которого находится почти 100 тыс. т нефти
В Балтийском море дрейфует танкер. Он загружен почти 100 тыс. т нефти. Об этом сообщило командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море, информирует РИА Новости.
"Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует 10 января днем на малой скорости в прибрежных водах Балтийского моря к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. По имеющимся данным, танкер загружен примерно 99 тыс. т нефти", - говорится в релизе.
Отмечается, что эвакуация экипажа не требуется.
Командование по чрезвычайным ситуациям на море взяло на себя руководство операцией. К танкеру отправились многоцелевое судно ARKONA, аварийный буксир и специальная команда для буксировки, а для получения дополнительной информации выслали самолет Do 228.
Угрозы утечки нефти с танкера нет, добавили в пресс-службе. Решение о его транспортировке в один из немецких портов будет приниматься в ближайшие часы по итогам обсуждения с владельцем.
Как утверждает таблоид Bild, судно длиной 248 м загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и 6 января отправилось в египетский Порт-Саид.
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