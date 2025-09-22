В Бангладеш установлен антирекорд по смертности от лихорадки денге - 12 человек за сутки

В Бангладеш зафиксирован рекордный за сутки показатель смертности от лихорадки денге - 12 человек, сообщает БЕЛТА.

По данным Главного управления здравоохранения страны, с начала года общее число смертей от денге достигло 179. За последние 24 часа в Бангладеш было зарегистрировано 740 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заболевания лихорадкой денге с начала года достигло 41 831.

Медики предупреждают, что ситуация ухудшается быстрее, чем в 2024 году, когда в стране от вируса умерли 575 человек. Число новых случаев заражения свидетельствует о быстром росте заболеваемости в некоторых районах страны.

Лихорадка денге - вирус, переносимый самками комаров Aedes aegypti, который в некоторых случаях может вызвать серьезное заболевание или смерть. Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, боль за глазами, мышечные и суставные боли, а также пятнистую сыпь.