В Беларуси с 1 августа повышаются пособия по уходу за ребенком до трех лет

Отличная новость для тех, кто планирует расширить семью. В Беларуси повышаются пособия по уходу за ребенком до трех лет. Это решение "Первому информационному" прокомментировали в Минтруда и соцзащиты.

Уже с 1 августа выплат станет больше на 8,2 %, исходя из среднемесячной заработной платы по стране за второй квартал 2025 года. Растут доходы - растет и соцподдержка. Все для материнства и детства, а также укрепления демографической безопасности.

"В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума увеличиваются размеры пособий, которые исчисляются из данной величины. Данные пособия увеличиваются на 5,4 %, и в новом размере они будут выплачиваться с 1 августа по 31 октября 2025 года", - рассказала начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Белаш.