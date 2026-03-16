В Бельгии призвали нормализовать отношения с РФ ради дешевых энергоресурсов
Европейское единство дает трещину под давлением пустых кошельков и дорогих счетов. Премьер-министр Бельгии открыто призвал Евросоюз нормализовать отношения с Россией ради восстановления доступа к дешевым энергоресурсам.
По его словам, нынешний курс ведет к деиндустриализации континента, а в кулуарах Брюсселя многие лидеры разделяют его точку зрения, но опасаются озвучить ее публично. Во всеуслышание делаются другие заявления: призывы и дальше усугублять свое положение, но главное - политическую повестку не менять.
Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы:
"В связи с ростом цен на энергоносители, который нас всех беспокоит, и который, конечно же, влияет на нашу экономику, нам не следует попадать в ловушку пересмотра санкций против Беларуси и России. Это будет стратегической ошибкой. Нет ничего дороже дешевой российской нефти. Поверьте, мы знаем, что это значит. Это потеря политической автономии, путь к коррупции, политическому вмешательству и так далее. И это значит быть агентом интересов России, как мы уже видим где-то в Европе. Поэтому нам следует искать другие решения и больше сотрудничать со странами Персидского залива, обеспечивая им защиту".
Энергетический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке может нанести сокрушительный удар по экономике ЕС, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что энергоемкие отрасли Евросоюза закрывают предприятия и переносят производства в Китай или США из-за роста цен на энергоносители.
Ситуация осложняется еще и тем, что стоимость кредитов в Европе растет, а вместе с тем ключевые европейские игроки - Франция и Великобритания - столкнулись с рекордным за последние 60 лет объемом госдолга.