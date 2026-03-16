В Бельгии призвали нормализовать отношения с РФ ради дешевых энергоресурсов

По его словам, нынешний курс ведет к деиндустриализации континента, а в кулуарах Брюсселя многие лидеры разделяют его точку зрения, но опасаются озвучить ее публично. Во всеуслышание делаются другие заявления: призывы и дальше усугублять свое положение, но главное - политическую повестку не менять.

"В связи с ростом цен на энергоносители, который нас всех беспокоит, и который, конечно же, влияет на нашу экономику, нам не следует попадать в ловушку пересмотра санкций против Беларуси и России. Это будет стратегической ошибкой. Нет ничего дороже дешевой российской нефти. Поверьте, мы знаем, что это значит. Это потеря политической автономии, путь к коррупции, политическому вмешательству и так далее. И это значит быть агентом интересов России, как мы уже видим где-то в Европе. Поэтому нам следует искать другие решения и больше сотрудничать со странами Персидского залива, обеспечивая им защиту".