Фото: Скриншот видео news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e19460-57b0-48b4-88da-f15f49ec7195/conversions/75e15249-f362-453c-a407-e84e6cda6f06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e19460-57b0-48b4-88da-f15f49ec7195/conversions/75e15249-f362-453c-a407-e84e6cda6f06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e19460-57b0-48b4-88da-f15f49ec7195/conversions/75e15249-f362-453c-a407-e84e6cda6f06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e19460-57b0-48b4-88da-f15f49ec7195/conversions/75e15249-f362-453c-a407-e84e6cda6f06-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Скриншот видео

В Белграде машина въехала в толпу протестующих: пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Сербии.

Как говорится в заявлении, правоохранители в Белграде нашли и задержали водителя 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Водэ на автомобиле марки BMW сбил трех человек, участников акции протеста студентов и сторонников оппозиции.

Скорая доставила пострадавших для дальнейшей медицинской помощи. Водитель оказал сопротивление и был задержан полицией.