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В Белграде машина въехала в толпу протестующих

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Фото: Скриншот видео

В Белграде машина въехала в толпу протестующих: пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Сербии.

Как говорится в заявлении, правоохранители в Белграде нашли и задержали водителя 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Водэ на автомобиле марки BMW сбил трех человек, участников акции протеста студентов и сторонников оппозиции.

Скорая доставила пострадавших для дальнейшей медицинской помощи. Водитель оказал сопротивление и был задержан полицией.

Представители МВД и прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

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