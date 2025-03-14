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В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом
Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, сообщило МВД Сербии. Об этом пишет РИА Новости.
"В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов в Пионерском парке", - заявили в ведомстве.
В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивали оскорбления в адрес обитателей лагеря.
Протестующие перевернули один из тракторов, за нарушение порядка задержали двух человек.
В МВД уточнили, что других крупных инцидентов не было. На улицы Белграда в ночь на субботу вышли до 31 тысячи протестующих.