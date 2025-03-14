В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом

Фото: © AP Photo / Darko Vojinovic news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb51428b-edc9-43e4-b7bc-25fbb47fbe2e/conversions/9f5d62df-82e9-4ff0-b352-bb13c0f45b81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb51428b-edc9-43e4-b7bc-25fbb47fbe2e/conversions/9f5d62df-82e9-4ff0-b352-bb13c0f45b81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb51428b-edc9-43e4-b7bc-25fbb47fbe2e/conversions/9f5d62df-82e9-4ff0-b352-bb13c0f45b81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb51428b-edc9-43e4-b7bc-25fbb47fbe2e/conversions/9f5d62df-82e9-4ff0-b352-bb13c0f45b81-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие студенты и сторонники оппозиции устроили беспорядки в Белграде в ночь перед массовым протестом в субботу, в частности, они разбили окна и спустили шины тракторам, которые подогнали сторонники президента Александра Вучича, сообщило МВД Сербии. Об этом пишет РИА Новости.

"В ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов в Пионерском парке", - заявили в ведомстве.

В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером к лагерю пришли протестующие, они выкрикивали оскорбления в адрес обитателей лагеря.