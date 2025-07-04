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В Белграде в ходе ночных акций протеста задержаны 16 человек
Автор:Редакция news.by
В Белграде снова были предприняты попытки устроить блокаду дорог в ходе ночных акций.
За административные правонарушения были задержаны 16 человек. Еще троих подозревают в совершении уголовных преступлений. Всего в МВД Сербии установили личности более 600 участников беспорядков.
Несмотря на провокации, запланированная на сегодня полная блокада движения в Белграде не состоялась. Небольшие группы бунтовщиков появлялись на отдельных участках, но после прибытия полиции быстро расходились.