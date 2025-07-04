В Белграде в ходе ночных акций протеста задержаны 16 человек

В Белграде снова были предприняты попытки устроить блокаду дорог в ходе ночных акций.

За административные правонарушения были задержаны 16 человек. Еще троих подозревают в совершении уголовных преступлений. Всего в МВД Сербии установили личности более 600 участников беспорядков.