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В Белграде в ходе ночных акций протеста задержаны 16 человек

В Белграде снова были предприняты попытки устроить блокаду дорог в ходе ночных акций.

За административные правонарушения были задержаны 16 человек. Еще троих подозревают в совершении уголовных преступлений. Всего в МВД Сербии установили личности более 600 участников беспорядков.

Несмотря на провокации, запланированная на сегодня полная блокада движения в Белграде не состоялась. Небольшие группы бунтовщиков появлялись на отдельных участках, но после прибытия полиции быстро расходились.

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