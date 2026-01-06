В Белом доме напомнили о "праве сильного"

Комментируя операцию США в Венесуэле, замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что сила и мощь являются железными законами этого мира. Американский чиновник в эфире CNN подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что Штаты осуществляют контроль и устанавливают условия.

"Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью и властью" , - сказал Стивен Миллер.

Как сообщает The Wall Street Journal, ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить в Венесуэле лояльный Мадуро режим для поддержания краткосрочной стабильности. Пока же новая реальность заставляет даже традиционных союзников Америки содрогаться от осознания того, что в списке целей Белого дома может оказаться кто угодно. Явление, которое западные аналитики окрестили новым лицом американской дипломатии, вызывает оторопь у либеральных политиков. Издание The Guardian прямо пишет о том, что "Венесуэла - это только начало". На очереди Иран, Дания и Куба.