Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Берлине активисты захватили территорию завода Rheinmetall

В Берлине группа активистов захватила территорию оборонного гиганта Rheinmetall.

Демонстранты заняли крышу здания, развернули палестинский флаг и облили фасад красной краской, символизирующей кровь. Свои действия они объяснили протестом против экспорта немецкого оружия в зоны конфликтов.

Берлинская полиция оцепила квартал, но снять активистов с высоты пока не удается - задействованы спецподразделения спасателей и пожарные расчеты.

На фоне падения рейтингов правящей коалиции в Германии подобные акции становятся все более радикальными. Общество требует от Берлина прекратить спонсировать чужие войны, пока собственная экономика находится в стагнации.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германияпротесты