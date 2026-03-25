В Берлине активисты захватили территорию завода Rheinmetall
Автор:Редакция news.by
В Берлине группа активистов захватила территорию оборонного гиганта Rheinmetall.
Демонстранты заняли крышу здания, развернули палестинский флаг и облили фасад красной краской, символизирующей кровь. Свои действия они объяснили протестом против экспорта немецкого оружия в зоны конфликтов.
Берлинская полиция оцепила квартал, но снять активистов с высоты пока не удается - задействованы спецподразделения спасателей и пожарные расчеты.
На фоне падения рейтингов правящей коалиции в Германии подобные акции становятся все более радикальными. Общество требует от Берлина прекратить спонсировать чужие войны, пока собственная экономика находится в стагнации.