В Берлине горело здание, в котором располагается посольство Аргентины

В берлинском районе Тиргартен произошло возгорание офисного здания, в котором располагается посольство Аргентины в Германии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Пожарная служба сообщила в соцсети X, что огнем охвачен фасад, подземный гараж и крыша здания, находящегося на улице Фон-дер-Хайдт-штрассе. Помимо аргентинского посольства там также размещен офис Федеральной ассоциации немецких предприятий по удалению отходов (BDE).