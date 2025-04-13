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В Берлине горело здание, в котором располагается посольство Аргентины
В Берлине горело здание, в котором располагается посольство Аргентиныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3a4e0f9-d93a-4dfe-a801-0cee797eb3e3/conversions/e75d7175-e2dc-4491-8de1-c1f2788c4f98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3a4e0f9-d93a-4dfe-a801-0cee797eb3e3/conversions/e75d7175-e2dc-4491-8de1-c1f2788c4f98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3a4e0f9-d93a-4dfe-a801-0cee797eb3e3/conversions/e75d7175-e2dc-4491-8de1-c1f2788c4f98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3a4e0f9-d93a-4dfe-a801-0cee797eb3e3/conversions/e75d7175-e2dc-4491-8de1-c1f2788c4f98-xl-___webp_1920.webp 1920w
В берлинском районе Тиргартен произошло возгорание офисного здания, в котором располагается посольство Аргентины в Германии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Пожарная служба сообщила в соцсети X, что огнем охвачен фасад, подземный гараж и крыша здания, находящегося на улице Фон-дер-Хайдт-штрассе. Помимо аргентинского посольства там также размещен офис Федеральной ассоциации немецких предприятий по удалению отходов (BDE).
Отмечается, что ситуация под контролем, на месте работают более 90 сотрудников пожарной службы.