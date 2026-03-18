В Берлине намерены установить систему защиты от дронов

В Берлине планируют установить защиту от дронов на случай так называемых угроз.

Согласно плану правительства, система предусматривает более 60 радиосенсоров для контроля радиуса до 10 километров. Использовать также будут радары и камеры. Особое внимание - защите крупных мероприятий и стратегически важных объектов.