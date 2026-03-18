3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В Берлине намерены установить систему защиты от дронов
Автор:Редакция news.by
В Берлине планируют установить защиту от дронов на случай так называемых угроз.
Согласно плану правительства, система предусматривает более 60 радиосенсоров для контроля радиуса до 10 километров. Использовать также будут радары и камеры. Особое внимание - защите крупных мероприятий и стратегически важных объектов.
В качестве центра управления предлагают выбрать бывший аэропорт в центре города.