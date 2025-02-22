3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
В Берлине проходят массовые демонстрации перед выборами в бундестаг
Массовые демонстрации, организованные представителями различных политических взглядов, проходят в Берлине в преддверии выборов в бундестаг (парламент ФРГ). В связи с акциями протеста в столице ФРГ перекрыто несколько улиц, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В городе дежурят усиленные наряды полиции. Около полудня около 100 человек приняли участие в марше ультраправых. Активисты несли с собой плакаты с лозунгами против ультралевых, а также флаги Германии и Германской империи.
Параллельно несколько сотен человек приняли участие в манифестации против правых сил в центре Берлина. По данным полиции, в контрдемонстрации участвовали примерно 1 тыс. человек. Сначала обе демонстрации проходили мирно, но затем атмосфера накалилась. Полиция попыталась разделить группы, произошли столкновения.
В то же время различные акции прошли недалеко от здания рейхстага и напротив ведомства федерального канцлера. В отличие от вышеуказанных демонстраций они проходили мирно. Активисты выступали за демократию и солидарность.
Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главным соперником кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. От "зеленых" баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от "Альтернативы для Германии" - сопредседатель партии Алис Вайдель.