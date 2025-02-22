В Берлине проходят массовые демонстрации перед выборами в бундестаг

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Массовые демонстрации, организованные представителями различных политических взглядов, проходят в Берлине в преддверии выборов в бундестаг (парламент ФРГ). В связи с акциями протеста в столице ФРГ перекрыто несколько улиц, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В городе дежурят усиленные наряды полиции. Около полудня около 100 человек приняли участие в марше ультраправых. Активисты несли с собой плакаты с лозунгами против ультралевых, а также флаги Германии и Германской империи.

Параллельно несколько сотен человек приняли участие в манифестации против правых сил в центре Берлина. По данным полиции, в контрдемонстрации участвовали примерно 1 тыс. человек. Сначала обе демонстрации проходили мирно, но затем атмосфера накалилась. Полиция попыталась разделить группы, произошли столкновения.

В то же время различные акции прошли недалеко от здания рейхстага и напротив ведомства федерального канцлера. В отличие от вышеуказанных демонстраций они проходили мирно. Активисты выступали за демократию и солидарность.