В Берлине в новогоднюю ночь задержано более 400 человек
Автор:Редакция news.by
В Германии во время встречи Нового года улицы превратились в поле боя. В районе Ростока 23-летний мужчина потерял руку из-за фейерверка, а в Гамбурге пострадали сотрудники полиции.
В Берлине и других городах фейерверки летели не в небо, а в витрины магазинов и окна домов.
Автомобили вспыхивали, как бенгальские огни, а полицейские и спасатели оказались под прицельным огнем.
Более 400 человек задержано в новогоднюю ночь, и это только в немецкой столице.