В Берлине в новогоднюю ночь задержано более 400 человек

В Германии во время встречи Нового года улицы превратились в поле боя. В районе Ростока 23-летний мужчина потерял руку из-за фейерверка, а в Гамбурге пострадали сотрудники полиции.

В Берлине и других городах фейерверки летели не в небо, а в витрины магазинов и окна домов.

Автомобили вспыхивали, как бенгальские огни, а полицейские и спасатели оказались под прицельным огнем.