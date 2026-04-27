Власти европейских стран ужесточают ограничения в преддверии Дня Победы. Полиция Берлина готовит распоряжение о запрете 8 и 9 мая российских и советских флагов, а также георгиевских лент. Ограничения затронут территории крупнейших советских мемориалов. Под запрет также попадают современная российская военная форма, марши и символика.

Аналогичные меры введены в странах Балтии, в Молдове и Украине. В Латвии же спецслужбы начали массово штрафовать граждан за публикации в социальных сетях. Наказание в 350 евро грозит даже за архивные ролики, в которых георгиевская лента появляется на несколько секунд. По сообщениям правозащитников, Служба госбезопасности Латвии ведет тщательный мониторинг интернета. При этом для юрлиц сумма штрафа за демонстрацию запрещенной символики - 3 тыс. евро.