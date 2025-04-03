В ближайшие недели, может быть месяцы - Зеленский о возможности полного прекращения огня в Украине

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В ближайшие недели или месяцы может быть достигнуто полное прекращение огня в Украине. Таким мнением поделился Владимир Зеленский на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, это возможно сделать максимально (скоро - прим. ред.), в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны - горячая фаза, полное прекращения огня", - сказал он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию в Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.