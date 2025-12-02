В Болгарии не могут принять бюджет из-за протестов

Правительство Болгарии отозвало из парламента проект бюджета на 2026 год из-за массовых протестов. На демонстрации против этого документа, в котором планировалось повысить налоги на частный бизнес, в последние дни выходили тысячи жителей Софии и других городов.

Участники акций недовольны тем, что власти собирались повысить социальные налоги на работодателей и налог с дивидендов ради того, чтобы повысить расходы на госсектор.

Кроме того, по словам демонстрантов, они протестуют против коррупции. Организаторы и участники протестов говорят, что таких массовых акций в Болгарии не было, возможно, с 90-х годов. Мэр Софии признал, что демонстрация в столице была самой большой за последние десять лет.