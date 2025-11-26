3.70 BYN
В Болгарии проходят массовые протесты из-за принятого закона о бюджете
Автор:Редакция news.by
В Болгарии начались массовые протесты из-за закона о бюджете, который впервые будет в евро. По данным СМИ, на улицы Софии вышли несколько тысяч человек. Демонстрации зафиксированы и в других городах.
Люди настаивают на изменении параметров бюджета, прежде всего - на отказе от повышения пенсионных отчислений и налога на депозиты. Также они требуют увеличения зарплат в бюджетном секторе и перераспределения средств по различным направлениям.
В новом бюджете запланированные расходы превышают доходы на 4 млрд евро.