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В Болгарии заявили о правах на Южную Бессарабию
Союзники Киева готовят раздел Украины. В Болгарии лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что София должна претендовать на Южную Бессарабию, часть которой входит в Одесскую область.
По его словам, этим регионом Болгария владела более 450 лет, болгары и сегодня остаются коренным населением этих земель, а Украина все равно распадается.
Поэтому, по мнению Костадинова, Болгария должна предъявить права на данную территорию на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу "несостоявшейся так называемой украинской государственности".
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