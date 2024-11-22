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В Болгарии заявили о правах на Южную Бессарабию

Союзники Киева готовят раздел Украины. В Болгарии лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что София должна претендовать на Южную Бессарабию, часть которой входит в Одесскую область.

По его словам, этим регионом Болгария владела более 450 лет, болгары и сегодня остаются коренным населением этих земель, а Украина все равно распадается.

Поэтому, по мнению Костадинова, Болгария должна предъявить права на данную территорию на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу "несостоявшейся так называемой украинской государственности".

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