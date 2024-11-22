Союзники Киева готовят раздел Украины. В Болгарии лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что София должна претендовать на Южную Бессарабию, часть которой входит в Одесскую область.



По его словам, этим регионом Болгария владела более 450 лет, болгары и сегодня остаются коренным населением этих земель, а Украина все равно распадается.



Поэтому, по мнению Костадинова, Болгария должна предъявить права на данную территорию на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу "несостоявшейся так называемой украинской государственности".