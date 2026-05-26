В Боливии полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Боливии очередной день протестов против правительства президента. В городе Ла-Пас полицейские применили спецсредства для разгона толпы, в том числе слезоточивый газ.

Демонстранты ответили, бросая камни и самодельные взрывные устройства. В протестах участвуют фермеры, шахтеры и рабочие, связанные с профсоюзными организациями.

Акции против правительства Родриго Паса продолжаются уже четвертую неделю. Они привели к блокировке стратегических дорог, что повлияло на поставки топлива, продовольствия и медикаментов в ряде городов по всей стране.