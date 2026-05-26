3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
В Боливии полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
В Боливии очередной день протестов против правительства президента. В городе Ла-Пас полицейские применили спецсредства для разгона толпы, в том числе слезоточивый газ.
Демонстранты ответили, бросая камни и самодельные взрывные устройства. В протестах участвуют фермеры, шахтеры и рабочие, связанные с профсоюзными организациями.
Акции против правительства Родриго Паса продолжаются уже четвертую неделю. Они привели к блокировке стратегических дорог, что повлияло на поставки топлива, продовольствия и медикаментов в ряде городов по всей стране.
А в Перу дороги заблокировали производители риса, требуя принятия чрезвычайных мер для сельхозсектора. Аграрии хотят справедливых цен на свою продукцию, включая рис, кукурузу, бобовые, хлопок и другие культуры. Фермеры жалуются, что низкие закупочные цены не покрывают инвестиции, в том числе на удобрения, которые значительно подорожали из-за Ормузского кризиса.