3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
В Боливии прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента
Ожесточенные столкновения в Боливии. Стычки в центре Ла-Паса произошли между демонстрантами и силами безопасности в ходе протестов против действующего президента. Беспорядки вызвали хаос на нескольких улицах в центре города, сопровождавшийся пожарами, повреждением общественных зданий и нападениями на госинфраструктуру.
В ходе столкновений также сообщалось о пострадавших. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как некоторые радикалы в ответ бросали в силовиков камни, петарды и самодельные взрывные устройства.
В демонстрациях принимают участие фермеры, работники горнодобывающей промышленности, представители профсоюзов и сторонники экс-президента Эво Моралеса. Протесты в стране начались с требований, связанных с нехваткой топлива и ростом стоимости жизни, но некоторая часть активистов ужесточила свою позицию и начала призывать к отставке Родриго Паса, который пришел к власти в ноябре.