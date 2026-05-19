В Боливии прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента

Ожесточенные столкновения в Боливии. Стычки в центре Ла-Паса произошли между демонстрантами и силами безопасности в ходе протестов против действующего президента. Беспорядки вызвали хаос на нескольких улицах в центре города, сопровождавшийся пожарами, повреждением общественных зданий и нападениями на госинфраструктуру.

Полиция применила слезоточивый газ

В ходе столкновений также сообщалось о пострадавших. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как некоторые радикалы в ответ бросали в силовиков камни, петарды и самодельные взрывные устройства.