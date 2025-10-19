3.73 BYN
В Бразилии автобус попал в аварию - 17 человек погибли
Автор:Редакция news.by
17 человек погибли в ДТП с автобусом в Бразилии. Сообщается, что водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в камни на обочине. Затем автобус вернулся на нужную полосу, но врезался в песчаную насыпь и перевернулся.
В салоне находилось 40 пассажиров. Около 20 пострадавших были доставлены в больницы. Водитель, получивший незначительные травмы, был доставлен в полицейский участок для дачи показаний.