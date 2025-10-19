В Бразилии автобус попал в аварию - 17 человек погибли

17 человек погибли в ДТП с автобусом в Бразилии. Сообщается, что водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в камни на обочине. Затем автобус вернулся на нужную полосу, но врезался в песчаную насыпь и перевернулся.