В Бразилии на Амазонке затонул круизный катер с 80 пассажирами

Трагическое происшествие в Бразилии: здесь затонул круизный катер, на борту которого находились 80 пассажиров. Известно о гибели 9 человек: тела двоих найдены, еще 7 числятся пропавшими без вести.

Инцидент случился на главном русле Амазонки, в водах которой живет множество хищных рыб и пресмыкающихся.

Только чудом можно объяснить спасение младенца, которому едва исполнился месяц: его успели уложить в портативный холодильник, который остался на поверхности и был выловлен спасателями.

В мире

Бразилия