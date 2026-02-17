3.72 BYN
В Бразилии на Амазонке затонул круизный катер с 80 пассажирами
Автор:Редакция news.by
Трагическое происшествие в Бразилии: здесь затонул круизный катер, на борту которого находились 80 пассажиров. Известно о гибели 9 человек: тела двоих найдены, еще 7 числятся пропавшими без вести.
Инцидент случился на главном русле Амазонки, в водах которой живет множество хищных рыб и пресмыкающихся.
Только чудом можно объяснить спасение младенца, которому едва исполнился месяц: его успели уложить в портативный холодильник, который остался на поверхности и был выловлен спасателями.