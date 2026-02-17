В Бразилии на Амазонке затонул круизный катер с 80 пассажирами

Трагическое происшествие в Бразилии: здесь затонул круизный катер, на борту которого находились 80 пассажиров. Известно о гибели 9 человек: тела двоих найдены, еще 7 числятся пропавшими без вести.

Инцидент случился на главном русле Амазонки, в водах которой живет множество хищных рыб и пресмыкающихся.