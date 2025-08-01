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В Бразилии протестуют против введения Соединенными Штатами пошлин на импорт
В Бразилии протестуют против трамповских пошлин - студенты и участники общественных движений вышли на демонстрацию у консульства США в Рио-де-Жанейро. Акции охватили также другие города, в том числе столицу Бразилиа.
В знак протеста против введения 50-процентного налога на импорт из Бразилии на митинге сожгли американский флаг и чучело Трампа.
Хьюго Леопольдо, протестующий:
"Я верю, что мы добьемся успеха - через БРИКС, через развитие многополярного мира и через экономику, основанную на солидарности, макроэкономику надежды. Работая вместе, мы сломим гегемонию доллара, которая долгое время саботировала наше развитие и посягала на наш суверенитет".
Ранее президент Бразилии Лула да Силва в соцсетях заявил о подготовке ответных мер, подчеркнув при этом свою традиционную открытость к диалогу.