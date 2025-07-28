В Британии число пользователей VPN-сервисов выросло более чем на 1000 %

В Европе готовы прощаться не только с деньгами, но и со свободой слова - число пользователей VPN-сервисов в Великобритании выросло более чем на 1000 % после ужесточения контроля за интернет-контентом.

Как сообщает Financial Times, в Соединенном Королевстве 25 июля вступили в силу новые правила обязательной верификации возраста на наиболее популярных платформах. Аналогичные меры распространились и на тысячи веб-сайтов с "вредоносными" материалами. В результате половину мест в первой десятке наиболее часто скачиваемых приложений по итогам выходных дней заняли VPN-сервисы. Издание добавляет, что после вступления в силу новых правил тысячи жителей Британии подписали петицию об отмене акта об онлайн-безопасности. В настоящий момент это обращение поддержали более 280 тыс. человек.