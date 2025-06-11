В Британии отменят закон о бродяжничестве

В Британии хотят отменить закон о бродяжничестве, который был принят 200 лет назад - в 1824 году.

Его отмена якобы несет современный подход к проблеме бездомности. При этом новое законодательство будет нацелено на борьбу с попрошайками и незаконным проникновением на частную территорию.

Но такие действия могут иметь и другую причину. Миграция и падение уровня жизни могут привести к тому, что скоро бездомным просто не достанется места в социальных ночлежках. При этом в стране есть и нехватка тюремных камер для нарушителей древнего закона.