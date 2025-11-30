3.72 BYN
В Британии прошли митинги в поддержку Палестины
Автор:Редакция news.by
В Великобритании прошли митинги, организованные запрещенным в стране движением "Акция за Палестину".
Разгон мирных протестующих в Лондоне, многие из которых были пожилыми, полиция провела с особым рвением. Задержали несколько человек, невзирая на их преклонный возраст.
В Манчестере на акции под стражу взяли даже 85-летнюю женщину. Угрозой спокойствию граждан также посчитали мужчину в костюме Санта-Клауса, это случилось на митинге в Норвиче. Поскольку сказочный персонаж отказался покинуть демонстрацию, его вынесли на руках под удивленные возгласы прохожих.