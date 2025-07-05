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В Британии распространился новый штамм коронавируса Stratus. У него есть отличительный симптом
Автор:Редакция news.by
В Британии распространился новый штамм коронавируса Stratus. У него есть отличительный симптомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c01414-2162-4b42-96c2-97d1a519bcc2/conversions/f0f39529-0b41-485d-82cd-3237230e56c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c01414-2162-4b42-96c2-97d1a519bcc2/conversions/f0f39529-0b41-485d-82cd-3237230e56c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c01414-2162-4b42-96c2-97d1a519bcc2/conversions/f0f39529-0b41-485d-82cd-3237230e56c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c01414-2162-4b42-96c2-97d1a519bcc2/conversions/f0f39529-0b41-485d-82cd-3237230e56c5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Новый штамм коронавируса Stratus с отличительным симптомом в виде хриплого голоса распространился в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Independent.
Издание информирует, что существует две разновидности штамма Stratus - XFG и XFG.3. Газета приводит данные Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, свидетельствующие, что около 30 % заболеваний COVID-19 приходится на эти виды.
По информации The Independent, люди будут больше подвержены новым штаммам из-за ослабления иммунитета и снижения количества вакцинируемых.