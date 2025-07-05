В Британии распространился новый штамм коронавируса Stratus. У него есть отличительный симптом

Новый штамм коронавируса Stratus с отличительным симптомом в виде хриплого голоса распространился в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Independent.

Издание информирует, что существует две разновидности штамма Stratus - XFG и XFG.3. Газета приводит данные Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, свидетельствующие, что около 30 % заболеваний COVID-19 приходится на эти виды.