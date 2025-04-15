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В Великобритании сообщили об успешном испытании нового оружия против дронов

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Британские военные провели испытания микроволнового оружия для противодействия БПЛА RapidDestroyer от компании Thales. Во время испытаний были нейтрализованы два роя по 8 дронов, в общей сложности уничтожено более 100 БПЛА, пишут СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Экспериментальное оружие прошло первые полевые испытания в Уэльсе 17 апреля 2025 года.

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Размещается установка на грузовике. Принцип ее действия состоит в том, что при помощи сфокусированных высокочастотных радиоволн выводится из строя электроника дронов. Расстояние действия - до 1 км, а стоимость одного выстрела, по заверению производителей, обойдется около 10 пенсов.

В Министерстве обороны Великобритании данную установку рассматривают как альтернативу традиционным системам ПВО и перспективное решение для борьбы с роевыми атаками дронов. К слову, в разработку было вложено более 40 млн фунтов стерлингов.

Фото из открытых источников

оружиеБПЛАдроныВеликобритания