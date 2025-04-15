В Великобритании сообщили об успешном испытании нового оружия против дронов

британская установка против дронов RapidDestroyer от компании Thales news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ea64e5-a8ae-4699-aa17-4c917be33cf3/conversions/c9403d22-9032-4e70-b7a1-ded16a12a5c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ea64e5-a8ae-4699-aa17-4c917be33cf3/conversions/c9403d22-9032-4e70-b7a1-ded16a12a5c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ea64e5-a8ae-4699-aa17-4c917be33cf3/conversions/c9403d22-9032-4e70-b7a1-ded16a12a5c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ea64e5-a8ae-4699-aa17-4c917be33cf3/conversions/c9403d22-9032-4e70-b7a1-ded16a12a5c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Британские военные провели испытания микроволнового оружия для противодействия БПЛА RapidDestroyer от компании Thales. Во время испытаний были нейтрализованы два роя по 8 дронов, в общей сложности уничтожено более 100 БПЛА, пишут СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Экспериментальное оружие прошло первые полевые испытания в Уэльсе 17 апреля 2025 года.

британская установка против дронов RapidDestroyer от компании Thales news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06230093-f3f4-4379-be1f-ddbcdf94572f/conversions/7767703a-005e-4030-a2a5-2d199736b4d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06230093-f3f4-4379-be1f-ddbcdf94572f/conversions/7767703a-005e-4030-a2a5-2d199736b4d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06230093-f3f4-4379-be1f-ddbcdf94572f/conversions/7767703a-005e-4030-a2a5-2d199736b4d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06230093-f3f4-4379-be1f-ddbcdf94572f/conversions/7767703a-005e-4030-a2a5-2d199736b4d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Размещается установка на грузовике. Принцип ее действия состоит в том, что при помощи сфокусированных высокочастотных радиоволн выводится из строя электроника дронов. Расстояние действия - до 1 км, а стоимость одного выстрела, по заверению производителей, обойдется около 10 пенсов.

В Министерстве обороны Великобритании данную установку рассматривают как альтернативу традиционным системам ПВО и перспективное решение для борьбы с роевыми атаками дронов. К слову, в разработку было вложено более 40 млн фунтов стерлингов.