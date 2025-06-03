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В Британии вырос интерес к русскому языку среди абитуриентов
Число выпускников британских школ, которые выбирают русский язык для сдачи на экзаменах по завершении основного общего образования, выросло на 47 % за три года. Такие данные приводит Министерства образования Соединенного Королевства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Так, в 2022 году число абитуриентов, сдававших русский язык для получения аттестата о завершении среднего образования GCSE, составляло 2,4 тыс. Через год оно увеличилось до 3,3 тыс. учащихся, а в 2024 году - до 3,5 тыс.
Как подчеркнула руководитель лондонского образовательного центра "Знание" Айна Мамаева, все большее число родителей абитуриентов понимают, что русский язык "может стать пропуском в успешную жизнь". "Я говорю всем нашим ученикам, чтобы они поступали в самые престижные вузы. Во всех ведущих университетах, таких как Кембриджский университет, есть кафедры русского языка, несмотря на политические моменты. Русский язык способен помочь им оказаться там", - отмечает Мамаева.
Она сообщила, что среди абитуриентов, сдающих выпускные экзамены по русскому языку, встречаются как коренные англичане, не имеющие прямого отношения к русской среде, так и дети из русскоговорящих семей. Сам экзамен состоит из нескольких частей, включая говорение, аудирование и написание сочинения.