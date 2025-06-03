В Британии вырос интерес к русскому языку среди абитуриентов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5561f006-ed00-42f9-b9ca-1ea18041731b/conversions/db8edb27-b468-44e7-85f8-748b67bc90d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5561f006-ed00-42f9-b9ca-1ea18041731b/conversions/db8edb27-b468-44e7-85f8-748b67bc90d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5561f006-ed00-42f9-b9ca-1ea18041731b/conversions/db8edb27-b468-44e7-85f8-748b67bc90d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5561f006-ed00-42f9-b9ca-1ea18041731b/conversions/db8edb27-b468-44e7-85f8-748b67bc90d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Число выпускников британских школ, которые выбирают русский язык для сдачи на экзаменах по завершении основного общего образования, выросло на 47 % за три года. Такие данные приводит Министерства образования Соединенного Королевства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Так, в 2022 году число абитуриентов, сдававших русский язык для получения аттестата о завершении среднего образования GCSE, составляло 2,4 тыс. Через год оно увеличилось до 3,3 тыс. учащихся, а в 2024 году - до 3,5 тыс.

Как подчеркнула руководитель лондонского образовательного центра "Знание" Айна Мамаева, все большее число родителей абитуриентов понимают, что русский язык "может стать пропуском в успешную жизнь". "Я говорю всем нашим ученикам, чтобы они поступали в самые престижные вузы. Во всех ведущих университетах, таких как Кембриджский университет, есть кафедры русского языка, несмотря на политические моменты. Русский язык способен помочь им оказаться там", - отмечает Мамаева.