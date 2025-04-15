В Брюсселе ищут способы разорвать газовые контракты с РФ без уплаты штрафов

Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа. Сейчас в Брюсселе изучают юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива, не выплачивая Москве крупные штрафы.

Изначально дорожная карта, по которой Евросоюз должен отказаться от газа к 2027 году, должна была быть опубликована в марте. Однако, как сообщают СМИ, в ЕС беспокоятся, что любой законопроект на эту тему будет заблокирован Венгрией и Словакией.