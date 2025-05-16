В Брюсселе царит паника в связи с вероятной победой на президентских выборах в Румынии Джордже Симиона, сообщает издание Politico.



Кандидат правых, как полагают в ЕС, присоединится к европейским "анфан терибль" руководителям Венгрии и Словакии: две эти страны давно нарушают милитаристское и антироссийское единство в верхах Евросоюза.



В случае победы Симиона к Венгрии и Словакии присоединится по-настоящему крупная европейская страна - 40-миллионная Румыния позволит создать довольно сильный блок европейской оппозиции.