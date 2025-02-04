В Брюсселе прошел неформальный саммит ЕС. Что обсуждали?

Среди самых насущных проблем - ответные меры на возможные американские пошлины, а также необходимость защитить Гренландию от агрессивных поползновений Вашингтона. Позиция ЕС формулируется жестко. Брюссель готов вести контрнаступление в экономической войне со Штатами. В ответ на американские пошлины будут введены европейские.

Несколько сложнее обстоят дела с Гренландией. ЕС готов бороться за нее, но пока не располагает для этого необходимыми средствами. Глава НАТО предлагает разместить там дополнительные контингенты альянса, однако они, по преимуществу, формируются из американцев. Своих войск у стран ЕС явно недостаточно, да и боеспособность таковых вызывает серьезные сомнения. В общем, как защитить Гренландию от воинственного Трампа, в Европе пока так и не решили.