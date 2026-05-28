В Брюсселе скорое вступление Украины в ЕС назвали невозможным
Автор:Редакция news.by
Брюссель в очередной раз развеял мечты Киева о скором вступлении в Евросоюз. Комиссар Марта Кос прямо заявила: принять Украину в ЕС к 2027 году просто невозможно.
По ее словам, украинская сторона до сих пор не выполнила целый ряд ключевых условий для интеграции. Процесс обсуждения приема новых членов требует полной синхронизации законодательства страны-кандидата с европейскими нормами.
Она подчеркнула: подобные переговоры обычно длятся более 10 лет, и для них не существует четких рамок времени.