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В Буэнос-Айресе прошла новая антиправительственная акция протеста. Какие требования?
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protest-envato2025-03-20T04:24:56.000000Z00
В Буэнос-Айресе пенсионеры собрались на акцию протеста против плана экономической стабилизации Хавьера Милея. Главное требование - увеличение пенсионных выплат, которое затрагивает более 7 млн человек в Аргентине.
Пожилых людей пришли поддержать представители различных профсоюзов и молодежь. Люди били в барабаны, пели песни, скандировали антиправительственные лозунги.
Неделю назад подобная акция закончилась жесткими стычками и задержаниями. Однако на это раз на улицах во время марша было задействовано около 600 силовиков для предотвращения повторения ожесточенных беспорядков. Полиция перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала соседние улицы и перекрыла движение, акция прошла мирно.