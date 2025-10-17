Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Бухаресте при взрыве в жилом доме погибли два человека

Мощный взрыв прогремел в доме в районе Рахова на юго-западе Бухареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi24.

"Два человека погибли, одиннадцать получили ранения. На месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Активирован "красный план" экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, взрыв разрушил два верхних этажа восьмиэтажного дома, сильнее всего пострадали квартиры в угловых секциях.

Причины взрыва выясняются. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа.

Подобные происшествия были в Румынии и раньше: в июне 2024 года в городе Плоешти при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек, а в сентябре 2023-го в Сибиу погибли два человека. После серии аварий в жилом секторе власти усилили контроль за состоянием бытовых газовых сетей.

