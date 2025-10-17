В Бухаресте при взрыве в жилом доме погибли два человека

Подобные происшествия были в Румынии и раньше: в июне 2024 года в городе Плоешти при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек, а в сентябре 2023-го в Сибиу погибли два человека. После серии аварий в жилом секторе власти усилили контроль за состоянием бытовых газовых сетей.