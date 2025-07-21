В Бухаресте прошли масштабные протесты в поддержку Джеорджеску

Масштабные протесты вспыхнули в Бухаресте в поддержку Кэлина Джеорджеску - экс-кандидата в президенты Румынии, победу которого отменили по воле Брюсселя. Участники акции призывают к отставке правительства и восстановлению Джеорджеску в качестве демократически избранного лидера.

Среди сторонников манифестантов оказались и водители фур, двое из них на некоторое время заблокировали один из ключевых въездов в Бухарест. Несколько других дальнобойщиков пытались это повторить, однако полиция их задержала.