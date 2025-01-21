В бундестаге собираются запретить "Альтернативу для Германии"

В немецком бундестаге могут вынести на рассмотрение вопрос запрета партии "Альтернатива для Германии", пишет Die Zeit

Заявку подала в парламент межпартийная группа депутатов. Инициаторы полагают, партия якобы активно действует против свободного демократического порядка. В случае одобрения итоговое постановление по поводу запрета должен будет вынести федеральный суд.

Скандальная инициатива появилась как раз в преддверии парламентских выборов, запланированных на 23 февраля. По данным опросов, "Альтернатива для Германии" находится на втором месте по популярности среди избирателей. Так что предложение о запрете выглядит как попытка зачистить политическое поле.