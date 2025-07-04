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В Чехии произошло массовое отключение электричества
Автор:Редакция news.by
В Чехии произошло массовое отключение электричестваnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95fcbf64-e1d1-4c52-ac54-09b019840da2/conversions/0c9565a2-cf9e-43f9-902f-ca080864f587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95fcbf64-e1d1-4c52-ac54-09b019840da2/conversions/0c9565a2-cf9e-43f9-902f-ca080864f587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95fcbf64-e1d1-4c52-ac54-09b019840da2/conversions/0c9565a2-cf9e-43f9-902f-ca080864f587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95fcbf64-e1d1-4c52-ac54-09b019840da2/conversions/0c9565a2-cf9e-43f9-902f-ca080864f587-xl-___webp_1920.webp 1920w
Массовое отключение электричества произошло в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В Праге не работают линии метро и трамваи, люди застряли в лифтах.
Также нет света в ряде городов на севере Чехии, отменен поезд до Праги. Причиной может быть неисправность одной из частей подстанции.
В полдень в пятницу, 4 июля, часть Чехии внезапно осталась без электроэнергии. Крупное отключение затронуло Прагу, Центральную Богемию, регион Усти-над-Лабем и другие районы. В Праге встали поезда метро на линиях A, B, C и остановились трамваи.
Идет расследование причин отключения электричества. В режиме готовности находится кризисный штаб.