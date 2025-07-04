В Чехии произошло массовое отключение электричества

Массовое отключение электричества произошло в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Праге не работают линии метро и трамваи, люди застряли в лифтах.

Также нет света в ряде городов на севере Чехии, отменен поезд до Праги. Причиной может быть неисправность одной из частей подстанции.

В полдень в пятницу, 4 июля, часть Чехии внезапно осталась без электроэнергии. Крупное отключение затронуло Прагу, Центральную Богемию, регион Усти-над-Лабем и другие районы. В Праге встали поезда метро на линиях A, B, C и остановились трамваи.