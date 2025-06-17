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В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ
В украинском городе Черновцы люди в балаклавах захватили собор канонической Украинской православной церкви, после чего избили священника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Союз православных журналистов.
"В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.