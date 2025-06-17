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В украинском городе Черновцы люди в балаклавах захватили собор канонической Украинской православной церкви, после чего избили священника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Союз православных журналистов.

"В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.