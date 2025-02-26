В Чили без электричества остались 19 млн человек - объявлено чрезвычайное положение

Более 19 млн человек в Чили остались без электричества. Подача электроэнергии прекратилась в 14 из 16 регионов, включая столицу.

Авария в энергосистеме парализовала работу почти всех компаний. Президент страны Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение. На этом фоне в ряде регионов ввели комендантский час. Его соблюдение контролируют 3 тыс. военных.