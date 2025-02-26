3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
В Чили без электричества остались 19 млн человек - объявлено чрезвычайное положение
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955c3a23-d90d-4dcd-98bb-0c9fd85b08c0/conversions/8b78826a-cbf7-4c82-bfbd-f4740c9ee2d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955c3a23-d90d-4dcd-98bb-0c9fd85b08c0/conversions/8b78826a-cbf7-4c82-bfbd-f4740c9ee2d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955c3a23-d90d-4dcd-98bb-0c9fd85b08c0/conversions/8b78826a-cbf7-4c82-bfbd-f4740c9ee2d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955c3a23-d90d-4dcd-98bb-0c9fd85b08c0/conversions/8b78826a-cbf7-4c82-bfbd-f4740c9ee2d7-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПодача электроэнергии прекратилась в 14 из 16 регионов, включая столицу
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/955c3a23-d90d-4dcd-98bb-0c9fd85b08c0/8b78826a-cbf7-4c82-bfbd-f4740c9ee2d7.jpg2025-02-26T10:10:46.000000Z00
Более 19 млн человек в Чили остались без электричества. Подача электроэнергии прекратилась в 14 из 16 регионов, включая столицу.
Авария в энергосистеме парализовала работу почти всех компаний. Президент страны Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение. На этом фоне в ряде регионов ввели комендантский час. Его соблюдение контролируют 3 тыс. военных.