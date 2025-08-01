В Чили пять шахтеров пропали без вести в результате аварии на шахте

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В Чили (округ Эль-Теньенте в регионе О'Хиггинс) один человек погиб и пять пропали без вести из-за аварии на шахте после землетрясения. Об этом сообщает iz.ru, ссылаясь на местный телеканал 24 Horas.

Уточняется, что инцидент произошел после обрушения, вызванного сильным землетрясением. Один шахтер погиб на месте, девять получили травмы, еще по меньшей мере пятеро пропали без вести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, поисково-спасательные работы продолжаются.

"С глубокой скорбью и солидарностью с семьями пострадавших Codelco сообщает о смерти сегодня днем нашего коллеги Пауло Марина Тапиа из компании Salfa Montajes, который работал на проекте по добыче андезита в округе Эль-Теньенте", - говорится в заявлении владеющей шахтой компании Codelco в соцсети X.