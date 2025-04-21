В Дагестане предотвращен теракт в отношении правоохранителей

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f68c72-dbbb-4e81-b598-c7c70e88d8e1/conversions/47ca914f-08df-4bfe-b42d-06b52f12c249-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f68c72-dbbb-4e81-b598-c7c70e88d8e1/conversions/47ca914f-08df-4bfe-b42d-06b52f12c249-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f68c72-dbbb-4e81-b598-c7c70e88d8e1/conversions/47ca914f-08df-4bfe-b42d-06b52f12c249-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f68c72-dbbb-4e81-b598-c7c70e88d8e1/conversions/47ca914f-08df-4bfe-b42d-06b52f12c249-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

В Дагестане Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел предотвратили теракт в отношении правоохранителей, задержана готовившая его женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщили в спецслужбах, задержанная планировала совершить "подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте" 9 мая. По ее словам, она должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.

Из ее показаний следует, что она в Telegram-канале познакомилась с человеком по имени Абдулла. Он ее просил фотографировать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе. "Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт", - рассказала она.