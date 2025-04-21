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В Дагестане предотвращен теракт в отношении правоохранителей
В Дагестане Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел предотвратили теракт в отношении правоохранителей, задержана готовившая его женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как сообщили в спецслужбах, задержанная планировала совершить "подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте" 9 мая. По ее словам, она должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.
Из ее показаний следует, что она в Telegram-канале познакомилась с человеком по имени Абдулла. Он ее просил фотографировать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе. "Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт", - рассказала она.
У женщины во время обыска были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.