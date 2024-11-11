В Дании испугались намерений Трампа

Имперские амбиции Трампа пугают Данию. BBC пишет, что Копенгаген объявил о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии.



Такое решение было принято после того, как избранный президент США повторил свое желание приобрести эту арктическую территорию.



Дания выступила категорически против этого. Как отметил министр обороны королевства, оборонный пакет составляет по меньшей мере 1,5 млрд долларов. Эти средства позволят приобрести два новых инспекционных корабля, беспилотники дальнего радиуса действия и дополнительные команды собачьих упряжек.



Кроме того, поддержка поможет модернизировать один из гражданских аэропортов острова для обслуживания сверхзвуковых истребителей.