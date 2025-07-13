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В Дели произошло обрушение 4-этажного дома - 6 человек погибли
Автор:Редакция news.by
Чрезвычайное происшествие произошло в индийском городе Дели. 6 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного здания в густонаселенном районе Джанта Колони. Среди пострадавших три женщины и годовалый ребенок - их извлекли из-под обломков с травмами.
В спасательной операции задействованы 7 пожарных расчетов. Причину инцидента выясняют. В апреле в Дели уже была похожая трагедия, тогда в результате обрушения дома погибли 11 человек.