В Дели произошло обрушение 4-этажного дома - 6 человек погибли

Чрезвычайное происшествие произошло в индийском городе Дели. 6 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного здания в густонаселенном районе Джанта Колони. Среди пострадавших три женщины и годовалый ребенок - их извлекли из-под обломков с травмами.