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В День Победы в Берлине прошла проукраинская акция с нацистскими лозунгами
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung, 9 мая у мемориала в Тиргартене состоялась демонстрация, на которой звучали лозунги, связанные с украинскими националистическими организациями, сотрудничавшими с нацистами в годы Второй мировой войны.
"Около 20 демонстрантов с украинскими флагами стоят на западной стороне мемориала в Тиргартене в Берлине. В прошлые годы полиция этого еще не допускала. В связи с ожидаемыми демонстрациями улица 17 июня перекрыта полицией в обоих направлениях", - говорится в публикации Berliner Zeitung.
Как на видео, которым делится газета, в руках у некоторых плакаты. Рядом с манифестантами дежурит немецкая полиция. Как сообщает Berliner Zeitung, участники держат флаги Украины и НАТО и скандируют бандеровские лозунги.