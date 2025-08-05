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В Дрездене из-за обнаружения бомбы времен войны эвакуируют 17 тыс. человек

В Дрездене из-за обнаружения бомбы времен войны эвакуируют 17 тыс. человек

Около 17 тыс. жителей немецкого города Дрезден будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sächsische Zeitung (SZ).

Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду.

"Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением - ред.) бомбы времен мировой войны", - говорится в материале.

В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье.

В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.

ГерманияэвакуацияВторая мировая война