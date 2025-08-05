В Дрездене из-за обнаружения бомбы времен войны эвакуируют 17 тыс. человек

Около 17 тыс. жителей немецкого города Дрезден будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sächsische Zeitung (SZ).

Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду.

"Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением - ред.) бомбы времен мировой войны", - говорится в материале.

В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье.