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В Дрездене из-за обнаружения бомбы времен войны эвакуируют 17 тыс. человек
Около 17 тыс. жителей немецкого города Дрезден будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Такой масштабной эвакуации по этой причине не было ни разу в истории города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sächsische Zeitung (SZ).
Ранее во вторник строители обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу при проведении работ у обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Специалисты планируют обезвредить ее в среду.
"Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением - ред.) бомбы времен мировой войны", - говорится в материале.
В районе эвакуации расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов и домов престарелых, уточняется в статье.
В сентябре 2024 года крупный участок дрезденского моста Каролабрюке с пешеходной зоной и трамвайными путями обвалился в реку Эльбу. Одной из причин обрушения могла стать коррозия несущих частей моста. После этого власти приняли решение полностью снести мост, но до сих пор не смогли осуществить эти планы.