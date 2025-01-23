В Египте впервые за 5 тыс. лет обнаружена пятнистая гиена

Пятнистая гиена впервые за 5 тыс. лет была обнаружена на юго-востоке Египта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на британский журнал BBC Wildlife.

В журнале Mammalia было опубликовано новое исследование, в котором говорится, что одинокая гиена была выслежена и убита в конце февраля 2024 года примерно в 30 км от границы с Суданом после того, как она напала на двух коз, принадлежащих местным пастухам.

"Моей первой реакцией было недоверие, пока я не посмотрел фото и видео с останками. Я был потрясен: мы никак не ожидали увидеть пятнистую гиену на территории Египта", - отметил ведущий автор исследования доктор Абдулла Наги из университета Аль-Азхар в Египте.

Ученые полагают, что изменения климата могли открыть новые пути миграции для пятнистых гиен. По их словам, чередование периодов засухи и относительной влажности в течение последних пяти лет привело к увеличению числа осадков и росту растений. Это в свою очередь способствовало созданию лучших условий для жизни и охоты гиен.

Специалисты не могут объяснить, почему гиена оказалась в Египте. По словам авторов исследования, открытие ставит под сомнение существующие представления об ареале обитания пятнистой гиены, а также подчеркивает необходимость углубленного понимания влияния климатических изменений на перемещения диких животных.

Пятнистая гиена - млекопитающее из семейства гиеновых. Она обитает в южной и восточной Африке, вытесняя в тех местах, где она часто встречается, полосатую гиену. Еще недавно гиен считали падальщиками, но в ходе многих наблюдений было установлено, что в 90% случаев гиены убивают намеченную жертву. Во время охоты гиены развивают скорость до 60 км/ч. Гиены способны поймать и съесть практически любое животное.